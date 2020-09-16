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Ünlü model Georgina Rodriguez ara verdiği çekimlere yeniden başladı

Portekizli ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun aşk yaşadığı ünlü model Georgina Rodriguez korona virüs sebebiyle ara verdiği çekimlere yeniden başladı.

16 Eylül 2020 Çarşamba 13:38
Ünlü model Georgina Rodriguez ara verdiği çekimlere yeniden başladı
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Portekizli ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen ve ününe ün katan model Georgina Rodriguez korona virüs sebebiyle ara verdiği çekimlerine yine başladı.

Karantine sürecinde sevgilisi ile uzun bir yat tatili yapan güzel model podyumların ve ekranların aranan yüzü olduğu kadar sanal alemde de bir çok takipçi tarafından hayranlıkla izleniyor.

 Georgina Rodriguez'in sanal alemde 21 milyondan fazla takipçisi bulunuyor ve güzel model tatil sürecinde yada iş döneminde hayranlarını ihmal etmiyor ve iddialı pozlarını paylaşıyor.


Virüs sonrası modellik mesleğine geri dönen ve çekimlere hızlı başlayan model Georgina Rodriguez tedbirlerinide elden bırakmıyor ve makyajının bile mesafe kurallarına uygun bir şekilde yapılmasına izin veriyor.

İşte ünlü model Georgina Rodriguez çekimlere başladığını duyurduğu o özel pozu ve tatilinden hayranlarına paylaştığı özel fotoğraflardan bir kaç kare



Son Güncelleme: 16.09.2020 13:38
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