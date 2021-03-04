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Ünlü model Caprice Bourret: 90'lı yıllarda benim cinsiyet değiştirdiğimi sanıyorlardı

49 yaşındaki Amerikalı model Caprice Bourret, 90'lı yıllarda mesleğe başladığında herkesin kendisinin cinsiyet değiştirdiğini sandıklarını söyledi.

04 Mart 2021 Perşembe 14:56
Ünlü model Caprice Bourret: 90'lı yıllarda benim cinsiyet değiştirdiğimi sanıyorlardı
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Amerikalı model Caprice Bourret, özel hayatı ile ilgili şoke eden açıklamalarda bulundu. The Disruptive Entrepreneur adlı programa konuk olan Bourret, 90’lı yıllarda modelliğe başladığında birçok kişinin kendisiyle ilgili ilginç bir düşüncesi olduğunu söyledi.

‘’Cinsiyet değiştirdiğimi sanıyorlardı’’

49 yaşındaki model, o yıllarda herkesin kendisinin önceden erkek olduğuna ve cinsiyet değiştirdikten sonra model olduğunu düşündüklerini anlattı. Bourret, o zamanlarda insanların kendi isimlerini kullanmadıklarının bile iddia edildiğini söyleyerek, hayranlarının uzun bir süre gerçek adını bulmak için uğraştıklarını ifade etti.

‘’Şaka olduğunu düşündüm’’

Ünlü model, hakkında çıkan cinsiyet değiştirme haberlerinin bir dönem kendisini eğlendirdiğini çünkü böyle bir şeyin söz konusu dahi olamayacağını düşündüğünü söyledi. Bourret, daha sonra tüm bunların şaka olduğunu düşündüğünü ancak çoğu kişinin hakkında bu şekilde düşündüğünü öğrendiğini belirtti.



Son Güncelleme: 04.03.2021 14:56
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Anahtar Kelimeler:
Caprice BourretCinsiyet Değiştirme
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