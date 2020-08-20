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Ünlü model Ana Braga'nın sanal alemde ki dansına şikayet yağdı

38 yaşındaki ünlü Brezilya'lı model Ana Braga'ın sanal alemde paylaştığı dans videosunda yaptığı binlerce takipçi tarafından şikayet edildi.

20 Ağustos 2020 Perşembe 11:45
Ünlü model Ana Braga'nın sanal alemde ki dansına şikayet yağdı
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37 yaşındaki Brezilyalı Playboy güzeli Ana Braga sanal alemde olaylı paylaşımları ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Braga, sanal alemde bikini ile takipçilerinin karşısına çıkıp dans etti.

Kıvrak hareketleri dans eden güzel model aniden şortunu indirdi ve takipçilerine arkasını döndü.


Bu esnada iç çamaşırı giymemesi sebebiyle Ana Braga'nın kalçası göründü ve bir çok takipçisi bu hareketine tepki olarak şikayet butonuna tıkladı.

Son zamanlarda sanal alemde dikkatle takip edilen güzel modelin bu paylaşımı şikayetlere rağmen binlerce kişi tarafından izlendi.

 

 



Son Güncelleme: 20.08.2020 11:45
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Anahtar Kelimeler:
Ana BragaNlü Model Ana Braga Dans Show
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