Ünlü model Ana Braga'nın sanal alemde ki dansına şikayet yağdı

37 yaşındaki Brezilyalı Playboy güzeli Ana Braga sanal alemde olaylı paylaşımları ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Braga, sanal alemde bikini ile takipçilerinin karşısına çıkıp dans etti.

Kıvrak hareketleri dans eden güzel model aniden şortunu indirdi ve takipçilerine arkasını döndü.

Bu esnada iç çamaşırı giymemesi sebebiyle Ana Braga'nın kalçası göründü ve bir çok takipçisi bu hareketine tepki olarak şikayet butonuna tıkladı.

Son zamanlarda sanal alemde dikkatle takip edilen güzel modelin bu paylaşımı şikayetlere rağmen binlerce kişi tarafından izlendi.