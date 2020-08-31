Ünlü model Amber Turner güzelliğini paylaşmaya doyamadı

27 yaşındaki ünlü ingiliz Amber Tuner güzelliği ile konuşulmaya devam ediyor.

Giydiği iddalı kıyafetler ve verdiği frikikler ile zaman zaman gündeme gelen ünlü televizyon yıldız Amber Tuner şu sıralar Yunanistan'da tatilin keyfini çıkarıyor.

Tuner kaldığı lüks villanın havuz başında verdiği pozlar ile objektiflere takıldı.

Ünlü yıldız güzelliğini paylaşmaya doyamadı ve eline aldığı telefon ile defalarca farklı açılardan kendini çekti.

İşte ünlü yıldızın şık bikinisi ile havuz başında verdiği selfie pozları