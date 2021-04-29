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Ünlü menajer Selin Jen Sherrat yaşamını yitirdi!

Çoğu ünlü isme menajerlik yapan 42 yaşındaki Selin Jen Sherrat, hayatını kaybetti. Ünlü ismin kız çocuğu yapmış olduğu açıklamada annesinin koronavirüs sonrasında ciğerlerinde ciddi şekilde hasar oluştuğunu ve kalp krizinden dolayı yaşamını yitirdiğini açıkladı.

29 Nisan 2021 Perşembe 20:27
Ünlü menajer Selin Jen Sherrat yaşamını yitirdi!
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Sanat camiasının deneyimli menajerleri arasında olan Selin Jen Sherrat, 17 Nisan günü Koronavirüs hastalığına tutuldu, 19 Nisan günüde hastanede tedavi altına alındı. Koronayı yenmesinin ardından tedavisine normal odada sürdüren ünlü Sherrat, geçirmiş olduğu kalp krizinden dolayı yaşama gözlerini yumdu.

Korona ciğerlerinde hasar bıraktı

İki çocuğu bulunan 42 yaşındaki Selin Jen Sherrat, hastaneye eşiyle beraber yatırılmıştı. Eşi Rob Sherratt yoğum bakımdan normal odanın yolunu tutarken, Selin'in son yapılan testinin negatif olmasına rağmen ciğerlerinde çok hasarın oluştuğu gördüğü belirtildi.

Kız çocuğu Aylin sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada kalp krizinin ardından annesinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

 

 




Son Güncelleme: 29.04.2021 20:27
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Selin Jen SherratKoronavirüsKalp KriziYaşamını YitirdiMenajer
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