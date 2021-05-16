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Ünlü manken ve sunucu Elif Ece Uzun'un yaşadığı SMS dolandırıcılığı!

Cep telefonuna gelen SMS'e tıkladıktan sonra sosyal medya hesabını kaybeden manken ve sunucu Elif Ece Uzun dolandırıcılık ve tehditle karşı karşıya kaldı. Uzun'un hesabında birçok ünlünün 'elimizde ifşa görüntünüz var' şeklinde ifadeler kullanarak para koparmaya çalışan sahtekârlar yüklü miktarda vurgun yaparak ceplerini doldurdu. Elif Ece Uzun’un bu konu hakkında dedikleri ise çaresizliğini ortaya koydu. İşte Elif Ece Uzun’un söyledikleri…

16 Mayıs 2021 Pazar 15:08
Ünlü manken ve sunucu Elif Ece Uzun'un yaşadığı SMS dolandırıcılığı!
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Ünlü manken Elif Ece Uzun telefonuna iletilen bir SMS linkine girdi ve İnstagram hesabını dolandırıcılara teslim etti. İddialara göre hesabını alan dolandırıcılar Uzun’un adına paylaşımlar yaparak ekli olan onu aşkın ünlü simayı da dolandırmayı başardı. Öyle ki dolandırılanların arasında Manken, şarkıcı, Sanatçı, siyasetçi bile bulunuyor. Uzun, bu olaydan kendisine gelen telefon yağmuruyla farkına vardı. Hemen sonrasında CİMER'e yazmış olduğu şikâyet metniyle kısa süre içerisinde hesabını kapattırdı ama dolandırıcılar vurgunlarını çoktan yapmıştı.

Şarkıcı, sanatçı, siyasetçi ve manken hepsi dolandırıldı

Elif Ece Uzun; "Benim ikizlerim var sosyal medya ile çok vakit geçiremiyorum. Bir ara bir link geldiğini ve tıkladığımı hatırlıyorum. Sonrasında hiçbir şeyden haberim yok. Hesabımı ele geçirmişler, arkadaşlarıma mesajlar atmışlar. Bir mankene benim adıma elimizde ifşa görüntülerin var paylaşmamızı istemiyorsan şu hesaba para aktar demişler. Kız ağlaya ağlaya beni aradı. Sanatçı arkadaşlarım, şarkıcılar her birine ayrı bir mesajla dolandırmaya çalışmışlar. Kimisi inanıp atmış kimi direkt numaramı bulup bana ulaştı" ifadelerine yer verdi.

"CİMER'e yazdım hesabım kapandı"

Bazı tanıdıklarımın da hesabına ilettikleri bir link ile ele geçirdiklerini anlatan Uzun; "İnsanlara beni rezil ettiler. Bunu benim yaptığımı düşünüp bana, çocuklarıma beddua edenler oldu. Hemen polise gittim şikayetçi oldum. CİMER'e yazdım kısa süre sonra hesabım kapatıldı. Ama dolandırılan parasını kaptıran o kadar çok insan var ki gerçekten çok üzgünüm. Böyle bir meselede adım geçtiği için. Bu dolandırıcılar o kadar çok farklı yerden giriş yapmış ki hesabıma artık ne kadar büyük bir şebeke bilmiyorum. Ülkenin her ilinde giriş vardı nerdeyse" ifadelerini kullandı.

 


Son Güncelleme: 16.05.2021 15:08
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Anahtar Kelimeler:
Elif Ece UzunDolandırıcıSMSLinkManken
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