Ünlü manken Demet Şener hastanelik oldu! Bardağın içerisindeki kürdanı fark etmeyen Şener, kendisini hastanede buldu...

Geçtiğimiz ay, "hayattan beklentilerimizin farklı olduğuna karar vererek ve üzülerek ayrıldık" şeklinde konuştuğu 19 aylık eşi Cenk Küpeli ile boşanma kararı alan Demet Şener, ölümle burun buruna geldi.

Su içtiği bardağın içerisindeki kürdanı farkında olmadan yutan Demet Şener, hastanelik oldu. Şener'in midesindeki kürdan ameliyat ile çıkarıldı. Midesine saplanan kürdandan dolayı ameliyata giren manken, iki gününü hastane odasında geçirdi.

Kanında büyük bir ağrı ile acile götürüldüğünü belirten Demet Şener, başından geçenler anlattı.

"Evdeki yardımcım, su içtiğim bardağı yıkamak üzere mutfağa götürürken ortada gördüğü bir kürdanı içine atmış. Ben de sabah çocuklarla aceleyle çıkarken o bardağa su doldurup içtim. Hemen hastaneye koştum. Mideme saplanan kürdanı operasyonla çıkardılar. Çok şükür ki erken müdahale edildi"

"Dün çıktım hastaneden. Durumum iyi. Soranlara teşekkür ederim"

ifadelerine yer verdi. Ameliyat olan Şener,şeklinde konuştu.