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Ünlü isim Sibel Tüzün, Ankara Antlaşması'yla Londra'ya yerleşti

Ünlü şarkıcı Sibel Tüzün, Ankara Antlaşması ile İngiltere'ye yerleşti. Ünlü ismin bundan sonra Londra'da yaşayacağı öğrenildi.

28 Kasım 2020 Cumartesi 00:09
Ünlü isim Sibel Tüzün, Ankara Antlaşması'yla Londra'ya yerleşti
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Eurovision yarışmasında ülkemizi 2006 yılında temsil eden ünlü şarkıcı Sibel Tüzün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ankara Antlaşması'yla birlikte İngiltere'ye yerleştiğini, bundan sonraki hayatını Londra'da sürdüreceğini duyurdu.


Ünlü şarkıcı aldığı bu karar ile ilgili yaptığı açıklamasında 2020 Ağustos ayında başvurduğu Ankara Anlaşmasının kabulü ile birlikte çocukları ile birlikte İngiltere’ye geldiğini söyledi. Banka, ev, okul, şirket işleri tamamlayınca sosyalleşmeye anca fırsat bulabildiğini ve şimdi artık Londra’lı olduğunu söyledi.

PEKİ ANKARA ANTLAŞMASI NEDİR? 

Ankara Antlaşması (European Community Association Agreement - ECAA ), 1963 yılında yürürlüğe giren Almanya, Fransa ve Benelüks ülkeleri ile Türkiye arasında imzalanan bir anlaşmadır. Anlaşma ile birlikte verilen Ankara Vizesi  anlaşmada bulunan ülkelerin tüm vatandaşlarına İngiltere Birleşik Krallığı’nda kendi işini kurma ve İngiltere’de yerleşik yaşama hakkı sağlayan bir vize tipidir. Bu anlaşma ile birlikte İngiltere’ye yerleşipiş kurma imkanına erişen vatandaşların bir yer açma ya da eleman çalıştırma gibi zorunlukları olmamaktadır. Başvuruda bulunan kişi kendi eğitimi ile yada edindiği meslek ile ilgili alanlarda çalışabilmektedir.

Türkiye’den bir çok kişi bu anlaşma ile İngiltere’ye gidip yerleşmişlerdir.



Son Güncelleme: 28.11.2020 00:09
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Anahtar Kelimeler:
Sibel TüzünAnkara Antlaşması
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