Ünlü güzel model Keeley Hazell, iş bulamadığından dolayı isyan ederek pencere önünde üstsüz poz verdi!

Altında sadece iç çamaşırıyla poz veren Keeley, göğüslerinin fotoğrafta görünmemesi için üst tarafı sansürle kapattı.

Pencerenin önünde fotoğraf çekildiği için komşuların kendisini çıplak görme riskine aldırış etmeyen Keeley, fotoğrafa "Sizi bilmiyorum ama ben gerçekten aklımı kaybediyorum" notunu düştü.

Henüz 17 yaşındayken katıldığı modellik yarışmasında birinci olmasının ardından kısa süre içerisinde ün kazanan Keeley, çalıştığı dergilerde her çekim başına 30,000 sterlin kazanç elde ediyordu.

Sonrasında sinema sektörüne giriş yapan Keeley 2012 senesinde St George's Day ve Violet gibi filmlerin kadrosunda yer alarak yardımcı oyuncu rollerini üstlendi.

son dakika

Son olarak Gri'nin Elli Tonu filminde rol alacağı kararlaştırılan güzel model,yapılan bir değişiklik ile rolü Dakota Johson'a kaptırdı.

Keeley, son yaptığı açıklamalarda çıplak poz vermeyi bıraktığını ama yarı çıplak çekimler yapmaya devam edeceğini dile getirdi.