Ünlü fitness modeli Yaslen Clemente paylaşım başına 10 bin dolar kazandığını açıkladı

Yaşanan koronavirüs salgın hastalığı süreci sebebiyle karantinda takip edilen ünlü modellerden biriside fitness modeli Yaslen Clemente oldu.

Yaslen Clemente, karantina süresi boyunca kendini evine kapattı ve takipçilerine fitness videoları paylaşarak ününe ün kattı.

Instagramda yaptığı cesur ve iddialı paylaşımlarıyla adından sık sık sözle ettiren Yaslen Clemente yazın son günleriden yaptığı pembe bikinili paylaşımıylada dikkatleri çekti.

Verdiği iddialı pozların yanında Yaslen Clemente'nin paylaşımlarından kazandığı paranın miktarıda dikkatleri çekti.

Sanal alemde 2,2 milyondan fazla takipçisi bulunan Clemente yaptığı her paylaşımdan 10 bin dolar para kazandığını açıkladı.

Öte yandan Yaslen Clemente karantina sürecinde evinin bahçesinden paylaştığı bikinili ve üstsüz paylaşımlarıyla günlerce sanal alemde konuşulmuştu.

İşte ünlü fitness modelinin birbirinden iddialı o cesur pozları