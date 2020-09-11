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Ünlü düşünür Simone de Beauvoir yaşasa 106 yaşında olacaktı! Simone de Beauvoir kimdir?

Yaşadığı dönemde kaleme aldığı birçok yazı ile üne kavuşan ünlü felsefeci Simone de Bauvoir'in 106. doğum günü anısına birçok kişi ünlü ismi anmıştır. Sosyal medyada en çok paylaşılan isimlerden biri olan ünlü yazarın hayatı araştırılmaya başlanmıştır.

11 Eylül 2020 Cuma 13:51
Ünlü düşünür Simone de Beauvoir yaşasa 106 yaşında olacaktı! Simone de Beauvoir kimdir?
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Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Simone de Beauvoir, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından gündeme gelmiştir. Yazar olarak bilinen Simone de Beauvoir, son günlerin en çok etkileşim alan isimlerinden biri oldu.

Simone de Beauvoir kimdir?


1908 Fransa doğumlu olan Simone de Beauvoir, ataerkil bir ailede hayata gözlerini açmıştır. Koyu Katolik bir anneden dünyaya gelen ünlü yazarın karakterinin şekillenmesinde ebeveynlerinin etkisi olmuştur.

Katolik Enstitüsü’nde eğitimler almaya başlayan Fransız yazar, yabancı dil ve felsefe alanlarında da eğitim görmüştür. Jean Paul Sartre ile birlikte okuyan Beauvoir, onunla birlikte okulun en başarılı iki öğrencisinden biri olmuştur.

Felsefe alanında Sartre’dan daha iyi olmasına karşı kadın olduğundan dolayı birincilik ödülü alamayan ünlü yazar, ataerkil toplumun ilk tutumunu bu şekilde yaşamıştır. Politik gazetelerde çalışmaya başlayan Fransız yazar, yazdığı yazılar ile birlikte günümüze birçok ize bırakmıştır. Sartre ile yakın olduğu bilinen Beauvoir, öldükten sonra Sartre’ın yanına gömülmüştür.



Son Güncelleme: 11.09.2020 13:51
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Simone De BeauvoirYazar
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