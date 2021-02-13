Ünlü dövüşçü McGregor, Nusret'te 7 bin TL'lik biftek yedi!

Nusret’e şimdiye kadar Daviz Beckham, Virgil van Dijk ve Kevin de Bruyne gibi dünyada ünlü futbolcular geldi. Nusret’in Türkiye dışında birçok şubesi bulunuyor. Meşhur tuz dökme hareketiyle sosyal medyada bir anda fenomen haline gelen Nusret, dünya çapında bilinirliğe kavuştu. Nusret’in Abu Dabi’deki son müşterisi Conor McGregor’dı.

Abu Dabi’de gerçekleştirilen UFC 257 mücadelesinde, Dustin Poirier’e mağlup olmuştu. İrlandalı McGregor, Nusret’in Abu Dabi şubesine giderek 1000 dolarlık altın biftekten yedi.

Nusret, her zaman olduğu gibi McGregor’ın masasına bizzat giderek bifteğin sunumunu yaptı. Şovun sonunda Nusret, McGregor’a eti bizzat kendisi tattırdı. Nusret, kaydettiği görüntüleri Instaram’dan takipçileri ile paylaştı. Videonun altına “Benim altın bifteğimi seviyor.” Yazdı.

