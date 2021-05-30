Ünlü çift evleniyor! Sevinç Erbulak ile Volkan Cenge'nin mutlu günü

Başarılı oyuncu Sevinç Erbulak, mühendis sevgilisi Volkan Cengen ile nişanlandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Çift, evliliğe doğru ilk adımı atmış oldu.

Erbulak ve Cenge çifti, nişanlarını aile arasında sade bir tören ile gerçekleştirdi. Erbulak, nişan fotoğraflarını takipçileri ile paylaştı.

Başarılı oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Gençler birbirlerini görmüş beğenmiş... Bu güzel öğleden sonra bizimle olamayan ama güzel dileklerini yollayan herkese çok teşekkür ederiz. Ailemiz büyüdü"

Cengen ise şu ifadelerle paylaşım yaptı: "Önce birbirimizi aldık hayatımıza, sonra sevdiklerimizi... Hayatımda ilk kez ablam oldu mesela... Yeni bir eniştem oldu, kızım oldu, yeni kuzenlerim oldu. Baldızım bile var yahu! Ve tabii Gaga... Ha, bir de bu yaşımda beni kedi babası yapan beş de kedi var. Bundan sonra böyle..."

Çiftin Haziran ayında evleneceği öğrenildi.