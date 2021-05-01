Umut Kurt ve Melisa İnci’den evlilik kararı

Acı Hayat, Hatırla Sevgili, Gönülçelen, Beni Böyle Sev, Payitaht Abdülhamid gibi önemli yapımlarda yer alan başarılı oyuncu Umut Kurt, sanat yönetmeni Melisa İnci’ye evlenme teklifinde bulundu. İnci’den ‘evet’ yanıtını alan Kurt, bu anları Instagram hesabından paylaştı.

Bir süredir birlikte olan Umut Kurt ve Melisa İnci çifti, evlilik kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde İnci’ye evlenme teklifi eden Kurt, başarılı yönetmenden ‘evet’ cevabını aldı. Bu anları Instagram hesabından paylaşan Kurt, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Çiftin ne zaman evleneceği ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmazken, yakın zamanda bu evliliğin gerçekleşeceği öğrenildi. İşte Umut Kurt’un Instagram hesabından yaptığı paylaşım...