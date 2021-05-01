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Umut Kurt ve Melisa İnci’den evlilik kararı

Başarılı oyuncu Umut Kurt ile sanat yönetmeni Melisa İnci, evlilik kararı aldı. Bir süredir birlikte olan çift, dünya evine giriyor. Melisa İnci’ye evlenme teklifi eden Umut Kurt, bu anları Instagram hesabından paylaştı. İşte o paylaşım...

01 Mayıs 2021 Cumartesi 14:19
Umut Kurt ve Melisa İnci’den evlilik kararı
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Acı Hayat, Hatırla Sevgili, Gönülçelen, Beni Böyle Sev, Payitaht Abdülhamid gibi önemli yapımlarda yer alan başarılı oyuncu Umut Kurt, sanat yönetmeni Melisa İnci’ye evlenme teklifinde bulundu. İnci’den ‘evet’ yanıtını alan Kurt, bu anları Instagram hesabından paylaştı.

Bir süredir birlikte olan Umut Kurt ve Melisa İnci çifti, evlilik kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde İnci’ye evlenme teklifi eden Kurt, başarılı yönetmenden ‘evet’ cevabını aldı. Bu anları Instagram hesabından paylaşan Kurt, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Çiftin ne zaman evleneceği ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmazken, yakın zamanda bu evliliğin gerçekleşeceği öğrenildi. İşte Umut Kurt’un Instagram hesabından yaptığı paylaşım...




Son Güncelleme: 01.05.2021 14:19
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Anahtar Kelimeler:
Umut KurtMelisa Inci
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