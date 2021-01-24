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Ümit Erdim kendi görüntülerinin izinsiz kullanılması üzerine şikayetçi oldu!

Oyuncu Ümit Erdim 4 yıl önce Kayseri’de bulunan bir kafenin sosyal medya reklamı için görüntü paylaştığını ve şu an şehrin havalimanın girişince dev bir billboard ’ta yer aldığını söyleyen oyuncu Erdim: “Bu görüntüler Kayseri Havalimanı girişindeki dev bir billboardda benden onay alınmadan kullanılmış. Şikayetçiyim" dedi.

24 Ocak 2021 Pazar 14:30
Ümit Erdim kendi görüntülerinin izinsiz kullanılması üzerine şikayetçi oldu!
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Kısa zaman öncesinde başarılı oyuncu Ümit Erdim verdiği kilolardan söz ederken şimdi ise özel hayata gizlilik konusundan gündeme geldi. 1 çocuk babası Ümit Erdim yakın arkadaşının hatırına Kayseri’ye giderek yeni açılan bir waffle kafe için sosyal medya üzerinden tanıtım yaptı. Mutfağa girerek waffle yapan oyuncu bu görüntülerin sosyal medyada yayınlanması için ise izin verdiğini belirtti.

Şimdi ise iddiaya göre işletme sahibi Adnan U. Bu görüntüleri montaj yaparak Kayseri Havalimanı girişinde bulunan dev bir billboardda izinsiz olarak kullanıldığı görüldü. Bu durumun farkına varan oyuncu işletme sahibi için özel hayata gizlilik ve görüntü, ses ifşa etmekten suç duyurusunda bulundu.

İstanbul’da duruşmaya giden mağdur oyuncu ve işletme sahibi Adnan U. Ve avukatları yer aldı. Adnan U. açıklamasında: “Annemin bir reklam şirketi var. O billboard şirkete ait. Kendisi videoyu orada yayınlayarak bana sürpriz yapmak istemiş. Benim de haberim yoktu” dedi.

Bunun üzerine Ümit Erdim ise işletme sahibi ile yakın arkadaşım sebebi ile tanıştığını ve böyle bir durumla ilk defa karşılaştığını söyleyen oyuncu şikayetçi olduğunu dile getirdi. Mahkemenin ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından Ümit Erdim gazetecilere bu davanın ilerleyen süreçlerde de devam edeceğini bildirdi.

 



Son Güncelleme: 24.01.2021 14:30
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Anahtar Kelimeler:
Ümit ErdimKayseri
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