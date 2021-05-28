Ümit Erdim ilk pilotluk deneyimini Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti ile yaptı

Birçok dizide yer alan başarılı oyuncu Ümit Erdim, uzun süredir pilotluk eğitimleri alıyordu. Eğitimlerini tamamlayan oyuncu, yolculu ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Ümit Erdim’e yolcu olarak ünlü çift Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç eşlik etti.

Geçtiğimiz gün, Muğla/Fethiye’de tatil yapan çift Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 35 yaşındaki başarılı oyuncu Ümit Erdim’in kullandığı uçağa bindiler.

Erdim’in ilk yolcuları beraber Fethiye’de tatil yapan Oğuzhan Koç, Demet Özdemir çifti ve Aslı Bekiroğlu, Çağrı Telkıvıran çifti oldu.

Erdim, bu mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında şu sözleri kullandı:

“Bugün misafirlerim ağırdı. Göcek-Fethiye Sahilleri’ne yukarıdan mavi tur yaptık. Okulun ve kendi adıma çok teşekkür ederim. İlk yolcularım çok havalıydı.”

Oğuzhan Koç ise bu anları şu karelerle paylaştı:

Demet Özdemir ise sosyal medya hesabından uçuşa ilişkin şu paylaşımı yaptı: