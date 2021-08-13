Ülkemizde yaşanan sel felaketine Seda Sayan da sessiz kalamadı: Seda Sayan, yeni program heyecanına rağmen üzüntüsünü dile getirdi

Seda Sayan sık sık magazin gündeminde yer almaktadır. Sayan, yaptıkları ile sürekli olarak gündem olmaktadır. Yeni programıyla 16 Ağustos’ta ekran karşısına çıkacak Seda Sayan’ın yaptığı acı paylaşımla hevesinin kursağında kaldığını söyleyebiliriz.

Seda Sayan ,sel felaketi ile ilgili paylaşımda bulundu

Seda Sayan, bu zamana kadar birçok sabah programı sunmuştur. En son Gelinim Mutfakta programını sunan ünlü sanatçı,yeni bir programla ekran karşısına çıkacak.Star TV’de yayınlanacak olan programın hazırlıkları sürmektedir. Programın 16 Ağustos tarihinde başlaması beklenmektedir. Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından üzücü bir paylaşım yaptı.

Ülkemizin tarafı yangınlarla mücadelesini sürdürürken Karadeniz bölgesinde de sel felaketi yaşandı. Sel felaketinde yaşanan can kayıpları tüm vatandaşları yasa boğdu. Seda Sayan da bu sel felaketi ile ilgili paylaşımda bulunarak,felaketlerin bir an önce bitmesini diledi.