Ukraynalı model Daria Kyryliuk, şikayetini geri çekti

İzmir’in Çeşme ilçesinde bir eğlence mekanında darp edildiğini iddia eden Ukraynalı model Daria Kyryliuk, karşı tarafın özür dilemesi üzerine şikayetini geri çekti.

Geçtiğimiz yaz bir eğlence mekanında sevgilisi Baran Güneş ile mekan görevlileri tarafından şiddet gördüğünü iddia eden Daria Kyryliuk, gündemde uzun süre yer almıştı. Temmuz ayında yaşanan olayda, güvenlik görevlileriyle tartışan çift 4 kişi tarafından darp edildi.

Şikayetini geri çekti

Olayın ardından sosyal medyada yüzünün kanlı halini paylaşan Kyryliuk, sevgilisiyle birlikte mekan görevlilerinden şikayetçi olmuştu. Ana haber bültenlerine de katılan ünlü model, 4 görevlinin özür dilemesi üzerine şikayetini geri çekti. Ülkede uzun süre gündemde kalan dosya, bu sayede kapatıldı.