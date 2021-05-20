Üçüncü kez anne olacak Bergüzar Korel, büyüyen karnı ile poz verdi

2009 senesinde başarılı oyuncuile dünya evine giren, üçüncü kez anne oluyor. İlk çocuklarını 2010 senesinde kucaklarına alan çift, geçen sene ikinci çocuklarını dünyaya getirmişlerdi. Ali ve Han adından iki erkek çocuğa sahip olan çift, üçünce kez çocuk heyecanı yaşıyor. Geçtiğimiz dönemde tekrar anne olacağını duyuran Korel, bu kez büyüyen kanı ile poz verdi. Arkadaşlarıyla birlikte poz veren Korel, bu pozu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Korel’in kanının büyümesi takipçilerinin dikkatini çekerken, bebeğin cinsiyeti merak konusu oldu. Ancak bebeğin cinsiyeti ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.