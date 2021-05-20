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Üçüncü kez anne olacak Bergüzar Korel, büyüyen karnı ile poz verdi

Üçüncü çocuğa hamile olan Bergüzar Korel, büyüyen karnıyla poz verdi. Geçtiğimiz sene ikinci oğlunu hayata getiren Korel, üçüncü kez bu heyecanı yaşıyor. Halit Ergenç ile evli olan Korel, üçünce kez anne olacak. İşte Korel’in büyüyen karnıyla verdiği poz...

20 Mayıs 2021 Perşembe 14:33
Üçüncü kez anne olacak Bergüzar Korel, büyüyen karnı ile poz verdi
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2009 senesinde başarılı oyuncu Halit Ergenç ile dünya evine giren Bergüzar Korel, üçüncü kez anne oluyor. İlk çocuklarını 2010 senesinde kucaklarına alan çift, geçen sene ikinci çocuklarını dünyaya getirmişlerdi. Ali ve Han adından iki erkek çocuğa sahip olan çift, üçünce kez çocuk heyecanı yaşıyor. Geçtiğimiz dönemde tekrar anne olacağını duyuran Korel, bu kez büyüyen kanı ile poz verdi. Arkadaşlarıyla birlikte poz veren Korel, bu pozu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Korel’in kanının büyümesi takipçilerinin dikkatini çekerken, bebeğin cinsiyeti merak konusu oldu. Ancak bebeğin cinsiyeti ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.


Son Güncelleme: 20.05.2021 14:33
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Anahtar Kelimeler:
Bergüzar KorelHalit Ergenç
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