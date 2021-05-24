Tuvana Türkay'dan sert çıkış:

Güzel oyuncu Tuvana Türkay, son zamanlarda Star TV’ de yayınlanan Kâğıt Ev dizisinde Azra olarak karşımıza çıkıyor. Sosyal medyada son yıllarda ünlülerin eski hallerini ve yeni hallerini bir araya getirip evrim olarak yapılan haberler hızla artıyor. Tüvana Türkay’da bu haberlere maruz kalan ünlüler arasında. Oyuncu, hakkında çıkan estetik iddialarına daha fazla sessiz kalmadı ve konuya oldukça sert bir şekilde açıklık getirdi.

“Ülkeyi terk ederim”

Yüzünde pek çok estetik müdahale olduğuna yönelik haberlere daha fazla sessiz kalmayan Tuvana Türkay yalnızcanin olduğunu açıkladı. Çıkan haberlere bir hayli sinirlendiği belli olan oyuncu konuyla ilgili haber yapanlara yönelik “Bunum dışında en ufak bir estetik müdahaleyi çıkarın, ülkeyi terk ederim” diyerek sert çıktı.

Türkay’ın açıklamaları yalnızca bunlarla da kalmadı. Geçtiğimiz günlerde Iftihar Tuna ile arasında geçen dil sürçmesi konusuna da değindi. Güzel oyuncu “Bunum dıştan en ufak bir estetik müdahaleyi çıkarın, ülkeyi terk ederim. O sette dönen şantajları, berbat olayları illa açık mı edeyim? Oyuncu arkadaşımın rencide olmaması namına susuyorum" diyerek yeni bir gündemin fitili ateşleyecek gibi duruyor. Haber sonrası herkesin kafasında sette dönen şantajların ve olayların neler olduğunu merak etmeye başladı. Ancak konuyla ilgili başka detay verilmedi.