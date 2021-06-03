Tuvana Türkay'dan insragramı sallayan poz!

30 yaşındaki olan ekranların sevilen yüzleri arasında yer alan Tuvana Türkay sanal alemde iddialı paylaşımlarına her gün yenisini eklemeye devam ediyor.

Son olarak Kağıt Ev dizisindeki Azra rolüyle izleyici ile buluşan ve oyuncuğuyla olduğu kadar güzelliği ile de dikkatleri çeken Tuvana Türkay verdiği son pozlar ile epey konuşuldu.

Güzelliği kadar dizide ki oyunculuğuyla adından söz ettiren Türkay'ın sanal alemde 1,8 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Son olarak sanal alemde bonoz ile verdiği pozu hayranlarının beğenisine sunan Türkay'ın bu pozu kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte Kağıt Ev dizisinin güzel yıldızı Tuvana Türkay'ın birbirinden özel pozları