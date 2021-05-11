Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay hakkında bilgiler

Magazin gündeminde sıkça yer alan ve söylemleri ile adından söz ettiren Tuvana Türkay’ın hayatı vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. tuvana Türkay oyunculuğun yanı sıra söz yazarlığı ve bestecilikte yapmaktadır.

Tuvana Türkay kimdir?

3 Ekim 1990 yılında İstanbuld’da dünyaya gelen Tuvana Türkay, aslen Kırım ve Bulgaristan göçmenidir. Beykent Üniversitesi’nde Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olan Türkay, 2009 da Ayrılık dizisinde yer alarak ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Sonrasında Yer Gök Aşk ve Kara Para Aşk dizilerinde de yer alan Tuvana Türkay ayrıca müzikle de ilgilenmektedir. Güzel sanatçı Ara Ne Olursun ve Tuana şarkılarını seslendirmiştir.

Tuvana Türkay rol aldığı yapımlar

Ayrılık

Yer Gök Aşk

Kara Para Aşk

Ağır Romantik

Bizans Oyunları

Olanlar Oldu

Deli Gönül