İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay hakkında bilgiler

Olanlar Oldu, Kara Para Aşk ve Bizans Oyunları gibi pek çok yapımda yer alan Tuvana Türkay'ın hayatı merak edilmektedir. 1990 doğumlu olan Turkay oyunculuğun yanı sıra müzikle de yakından ilgilenmektedir.

11 Mayıs 2021 Salı 19:08
Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay hakkında bilgiler
Takip Et:

Magazin gündeminde sıkça yer alan ve söylemleri ile adından söz ettiren Tuvana Türkay’ın hayatı vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. tuvana Türkay oyunculuğun yanı sıra söz yazarlığı ve bestecilikte yapmaktadır.

Tuvana Türkay kimdir?

3 Ekim 1990 yılında İstanbuld’da dünyaya gelen Tuvana Türkay, aslen Kırım ve Bulgaristan göçmenidir. Beykent Üniversitesi’nde Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olan Türkay, 2009 da Ayrılık dizisinde yer alarak ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Sonrasında Yer Gök Aşk ve Kara Para Aşk dizilerinde de yer alan Tuvana Türkay ayrıca müzikle de ilgilenmektedir. Güzel sanatçı Ara Ne Olursun ve Tuana şarkılarını seslendirmiştir.

Tuvana Türkay rol aldığı yapımlar

Ayrılık

Yer Gök Aşk

Kara Para Aşk

Ağır Romantik

Bizans Oyunları

Olanlar Oldu

Deli Gönül


Son Güncelleme: 11.05.2021 19:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TuvanaTürkay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şeyma Subaşı evleniyor mu? Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi ne zaman evleniyorlar?
Şeyma Subaşı evleniyor mu? Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi ne zaman evleniyorlar?
Nefise Karatay kimdir? Nefise Karatay kaç yaşında, evli mi?
Nefise Karatay kimdir? Nefise Karatay kaç yaşında, evli mi?
Efe Güray kimdir ne zaman, neden öldü? Efe Güray ölüm sebebi ve hakkında bilgiler
Efe Güray kimdir ne zaman, neden öldü? Efe Güray ölüm sebebi ve hakkında bilgiler
Demet Özdemir'e Övgüler Gelmeye Devam Ediyor
Demet Özdemir'e Övgüler Gelmeye Devam Ediyor
Pınar Altuğ'dan Samimi Estetik Açıklaması Geldi
Pınar Altuğ'dan Samimi Estetik Açıklaması Geldi
Şeyma Subaşı hamile mi? Instagram magazin sayfasından bomba iddia
Şeyma Subaşı hamile mi? Instagram magazin sayfasından bomba iddia

Popüler Haberler

İbrahim Erkal'ın Yıldönümünde Paylaşım Eşi Filiz Erkal'dan Geldi
Masumlar Apartmanı dizisi Neriman kimdir? Gizem Katmer kimdir, nereli yaşı kaç?
PTT, MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, UPS kargo Arefe günü açık mı, çalışıyor mu? 2021 Arefe günü kargolar dağıtım yapıyor mu?
Baraj dizisi Fulya kimdir? İrem Tuncer'in hayatı!
Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı canlı şifresiz veren yabancı kanallar listesi - BJK - Karagümrük maçı yabancı kanallar
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 11 Mayıs 2021 Salı
Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı? Nescafe BMW 118i, iPhone 11 çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak?
Konyaspor Trabzonspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Konya - TS youtube geniş özeti ve maçın golleri
A101 Marketde satılan E Scooty AS85 elektrikli scooter özellikleri ve kullanıcı yorumları
Denizlispor Galatasaray şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? Bein Sports Denizli GS tek maç nasıl satın alınır?
Alev Alev dizisindeki Ömer karakteri kimdir?
Gönül Dağı dizisi Taner karakteri kimdir? Berk Atan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Ev hanımları nasıl kredi çekebilir? 2021 Halkbank ev hanımları için kredi kampanyası
Çin roketi Long Mart 5B düştü mü? Çin roketi Long Mart 5B Çin roketi canlı takip et izle
Cuma mesajları: 7 Mayıs 2021 En güzel cuma sözleri
Kanal 7'de 11 Mayıs 2021 Salı tarihinde ne var? 11 Mayıs 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
11 Mayıs 2021 Salı günü Show TV yayın akışı
Kanal D'de 11 Mayıs 2021 Salı tarihinde ne var? 11 Mayıs 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
BİM HP Laptop 14s-fq0014nt bileklik özellikleri ve kullanıcı yorumları!
Çukur canlı izle! Show TV Çukur 128.bölüm tek parça izle!
FB - Sivas maçı şifresiz veren yabancı kanallar - Fener Sivas maçı canlı yayın maç bilgileri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.