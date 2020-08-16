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Tuvana Türkay karın kaslarını takipçileriyle paylaştı

Instagram hesabından sık sık bikinili paylaşımlar yapan Tuvana Türkay karın kaslarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu aynı zamanda Selçuk Yöntem ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündemdeydi.

16 Ağustos 2020 Pazar 21:11
Tuvana Türkay karın kaslarını takipçileriyle paylaştı
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Tuvana Türkay, ablası Katre Türkay ile birlikte Marmaris’te tatil yapmaya devam ediyor. Bir süre önce 67 yaşındaki Selçuk Yöntem ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen 29 yaşındaki Türkay bikinili paylaşım yaptı. Karın kaslarını sergileyen ünlü oyuncu yaptığı paylaşımla da adeta göz kamaştırdı.


Bikinili fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor

Türkay’ın yaptığı paylaşım takipçilerinden de kısa süre içerisinde yoğun bir ilgi gördü. Yöntem’in yaşını kutlayıp paylaştığı gönderiyi kaldıran Türkay uzunca bir süre magazin gündeminde yer bulmuştu.

Ünlü oyuncu şimdilerde Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafları takipçilerine sunuyor



Son Güncelleme: 16.08.2020 21:11
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Tuvana Türkay
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