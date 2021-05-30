Turuncular içinde poz veren Hande Erçel, güzelliği ile takipçilerini mest etti

Fox TV’nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı’da başrol oynayan, gündeme gelmeye devam ediyor. Dizideki partneriile aşk yaşayan ve bundan dolayı sık sık magazin gündeminde yer alan Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de büyüleyen Erçel, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini mest ediyor. Son olarak turuncu elbisesiyle pozlar veren Erçel, yine takipçilerini kendine hayran bıraktı. İşte Hande Erçel’in turuncular içinde verdiği pozlar...