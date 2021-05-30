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Turuncular içinde poz veren Hande Erçel, güzelliği ile takipçilerini mest etti

Fox TV’de ekranlara gelen Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan Hande Erçel, adından söz ettirmeye devam ediyor. Hem oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle sık sık gündeme gelen Erçel, bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu. Güzel oyuncu turuncu elbisesiyle verdiği pozlarla büyük beğeni topladı. İşte Hande Erçel’in paylaştığı yeni fotoğraflar...

30 Mayıs 2021 Pazar 01:29
Turuncular içinde poz veren Hande Erçel, güzelliği ile takipçilerini mest etti
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Fox TV’nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı’da başrol oynayan Hande Erçel, gündeme gelmeye devam ediyor. Dizideki partneri Kerem Bürsin ile aşk yaşayan ve bundan dolayı sık sık magazin gündeminde yer alan Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de büyüleyen Erçel, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini mest ediyor. Son olarak turuncu elbisesiyle pozlar veren Erçel, yine takipçilerini kendine hayran bıraktı. İşte Hande Erçel’in turuncular içinde verdiği pozlar...


Son Güncelleme: 30.05.2021 01:29
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Anahtar Kelimeler:
Hande ErçelSen çal KapımıKerem Bürsin
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