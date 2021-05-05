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Türk Sinemasının efsane ismi Gülşen Bubikoğlu'ndan 'mutlu günler' temnnisi

Türk sinemasının efsane isimlerinden ve güzelliği ile kendisine hayran bırakan Gülşen Bubikoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son paylaşım merak ediliyor. Paylaşımında herkese mutlu günler temennisinde bulunan Bubikoğlu araştırılıyor.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 18:04
Türk Sinemasının efsane ismi Gülşen Bubikoğlu'ndan 'mutlu günler' temnnisi
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Türk Sinemasının efsane kadın oyuncularından birisi olan ve ileri yaşına rağmen güzelliği ile kendisine hayran bırakan Gülşen Bubikoğlu’nun son paylaşımı merak edilmeye başlandı. Başta takipçileri ve hayranları olmak üzere herkese mutlu günler dileyen Bubikoğlu’nun dilekleri pek çok kişi tarafından beğenilerle karşılandı.

Sosyal medya hesabı üzerinden fotoğraf paylaşan Bubikoğlu not olarak; ‘Umarım bu sıkıcı kapanmalar işe yarar da insanlar güzel, sağlık dolu bir yaz geçirebilirler. Sağlık çalışanlarımız rahat bir nefes alabilirler. Ekonomik durumlar da yavaştan yoluna girer. Tabii en güzeli virüsün hepten yok olması. Biraz ütopik ama güzel bir sürpriz olurdu. Sağlıkla kalalım.’ Notunu düşerek güzel temennilerde bulundu.

 




Son Güncelleme: 05.05.2021 18:04
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Anahtar Kelimeler:
Gülşen BubikoğluSosyal MedyaPaylaşımMutlu GünlerNotTemenni
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