Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek'in acı günü!

Türk Sanat Müziğinin sevilen isimlerinden olan Umut Akyürek babasını kaybettiği haberini sosyla medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile duyurdu. CHP’nin eski Sapanca ilçe başkanı olan Gündüz Akyürek’in hasta olduğu öğrenildi.
CHP eski Sapanca ilçe başkanı olan Gündüz Akyürek’in diğer çocukları da tiyarto sanatçısı Fulden Akyürek ve ses sanatçısı Berat Akyürek’ti. Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek babasının kaybını sosyal medya hesabı üzerinden şu sözlerle duyurdu:
Son Güncelleme: 19.01.2021 18:46