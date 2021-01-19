Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek'in acı günü!

Türk Sanat Müziğinin sevilen isimlerinden olan Umut Akyürek babasını kaybettiği haberini sosyla medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile duyurdu. CHP’nin eski Sapanca ilçe başkanı olan Gündüz Akyürek’in hasta olduğu öğrenildi.

Umut Akyürek’İn arkadaşı Onur Akay, Umut Akyürek’in babası Gündüz Akyürek’İn 75 yaşında vefat ettiğini duyurarak cenazesinin bugün ikindi namazı ile Sapanca Yanık Camii’den kalkacağını da sevenlerine duyurdu. Akay ayrıca Akyürek ailesine baş sağlığı diledi.

CHP eski Sapanca ilçe başkanı olan Gündüz Akyürek’in diğer çocukları da tiyarto sanatçısı Fulden Akyürek ve ses sanatçısı Berat Akyürek’ti. Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek babasının kaybını sosyal medya hesabı üzerinden şu sözlerle duyurdu: