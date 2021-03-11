Türk halk müziği sanatçısı Kubat kimdir?

Ramazan Kubat sahne adıyla “Kubat” 4 Ekim 1974’te Belçika’nın Anvers şehrinde doğmuştur. Belçika’ya Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinden göçmüş olan Kubat, Türk halk müziği sanatçısı ve aynı zamanda söz yazarıdır.

Kubat’ın bir amcası hafızdır diğer amcasışairdir.

Kubat’a beşinci doğum gününde babası tarafında cura hediye edilmiştir. Kubat, müzik hayatına Belçika’da kilisede ilahi okuyarak başlamıştır. Kubat, kendisini doğu ve batı müziğini birleştiren bir misyoner olarak tanımlamaktadır. Kubat, 1996’da “Kubat” ismini verdiği albüm ile resmi olarak Türkiye’de çıkış yapmıştır.

Kubat, 1990’lardan itibaren toplamda 8 albüm çıkarmıştır. Kubat, son albümü olan “İnce İnce”yi 2010’da çıkardı. Yetenekli sanatçı, 2014’te Eylem Eraydın ile Belçika’da dünya evine girdi. Mutlu çiftin bir tane kız çocukları var.