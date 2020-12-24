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Tuğçe Özbudak kimdir? Tuğçe Özbudak hakkında bilgiler

Yaptığı her paylaşımıyla sosyal medyada gündem olan Tuğçe Özbudak yine gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılar Tuğçe Özbudak kimdir, hangi yapımlarda yer aldı sorularını araştırmaya başladı.

24 Aralık 2020 Perşembe 17:22
Tuğçe Özbudak kimdir? Tuğçe Özbudak hakkında bilgiler
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Magazin dünyasında sık sık gündem olan sosyal medyayı da aktif olarak kullanan oyuncu Tuğçe Özbudak gündemde yer almaya devam ediyor.

10 Haziran 1982 yılında Ankara’da dünyaya gelen Tuğçe Özbudak, Adanalı adlı dizide canlandırdığı Pınar karakteriyle adını duyurmuştu. 171 cm boyunda olan oyuncu kariyerine Aloya adlı filmle başlamıştır. Bilkent Üniversitesi’nde lisans eğitimi alan oyuncu 2016 yılında TV 8 ekranlarının sevilen yarışması İşte Benim Stilim’de boy göstermiş ve yarışmada finalist olmuştu.

38 yaşındaki oyuncu kariyerinde Aloya, Kod Adı, El Gibi, Kuzey Rüzgarı, Yalan Dünya, Adanalı, Gece Gündüz gibi önemli yapımlarda yer almıştır.

 



Son Güncelleme: 24.12.2020 17:22
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