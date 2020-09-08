Tuğba Özerk kıyafetiyle gündem oldu

Müzik dünyasının önemli isimlerinden Tuğba Özerk’in kıyafeti gündeme damgasını vurdu. Son olarak ‘Makas’ adlı şarkıyla dinleyicileriyle buluşan şarkıcı büyük beğeni toplamıştı. Özerk güzel şarkılarıyla gündem olmasının ardından bu sefer bir otelden çıkarken görüntülendi.

Tuğba Özerk arkadaşlarıyla akşam yemeği yedikten sonra çıktığı otelde giydiği kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti. Güzel sanatçı kıyafetlerinin geri dönüşebilen atıklardan yapıldığını açıkladı. Özerk kıyafetlerinin denizden çıkarılan geri dönüştürülebilir pet şişelerden yapıldığını ifade etti. Ünlü şarkıcının geri dönüşümden elde edilen kırmızı kıyafeti büyük beğeni topladı.