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Tuğba Özay yeni imajıyla sosyal medyayı salladı

Manken ve şarkıcı Tuğba Özay, uzun süre sonra yeni imajıyla takipçilerinin karşısına çıktı. Ünlü isim afro dalgası yaptırdığı saçlarıyla sosyal medyayı salladı.

30 Mayıs 2021 Pazar 21:59
Tuğba Özay yeni imajıyla sosyal medyayı salladı
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Eski manken Tuğba Özay, uzun süre sonra yeni imajıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Şarkıcılık ve oyunculuk kariyeri de olan Özay, kıvırcık saçlarıyla verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

‘’Alın size yeni imajıyla Tuğba Özay’’

Bir süredir ortalarda gözükmeyen Tuğba Özay, sosyal medya hesabını yeniden kullanmaya başladı. Yeni tarzıyla dikkat çeken Özay, afro yaptırdığı saçlarıyla çekilen karesini paylaşarak ‘’Alın size yeni imajıyla Tuğba Özay’’ notunu ekledi.

İşte Tuğba Özay’ın yeni tarzı:


Son Güncelleme: 30.05.2021 21:59
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Anahtar Kelimeler:
Tuğba ÖzayTuğba özay Yeni Imaj
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