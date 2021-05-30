Tuğba Özay yeni imajıyla sosyal medyayı salladı

Eski manken Tuğba Özay, uzun süre sonra yeni imajıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Şarkıcılık ve oyunculuk kariyeri de olan Özay, kıvırcık saçlarıyla verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.
‘’Alın size yeni imajıyla Tuğba Özay’’
Bir süredir ortalarda gözükmeyen Tuğba Özay, sosyal medya hesabını yeniden kullanmaya başladı. Yeni tarzıyla dikkat çeken Özay, afro yaptırdığı saçlarıyla çekilen karesini paylaşarak ‘’Alın size yeni imajıyla Tuğba Özay’’ notunu ekledi.
Son Güncelleme: 30.05.2021 21:59