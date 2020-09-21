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Tuğba Özay Bergen rolünün 3 yıl önce kendisine teklif edildiğini söyledi

Mersin Altın Çiçek Ödülleri sahibini buldu. Gecede Yaşam Boyu Başarı Ödülünü alan Tuğba Özay ilginç bir açıklamada bulundu. Özay, ünlü şarkıcı Bergen’in hayatını konu alacak film için ilk teklifin kendisine geldiğini söyledi.

21 Eylül 2020 Pazartesi 14:34
Tuğba Özay Bergen rolünün 3 yıl önce kendisine teklif edildiğini söyledi
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Arabesk müziğin en önemli isimlerinden biri olan Bergen 31 yıl önce hayatını kaybetmişti. Mersin Altın Çiçek Ödül Töreninde Bergen’e ödül verilirken, ödülü Bergen’in ablası Mukadder Terim aldı. Aynı törende Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü alan Tuğba Özay 3 yıl önce Bergen rolünün kendisine teklif edildiğini ve projede Nihat Altınkaya ile birlikte rol alacaklarını söyledi. Özay projenin bazı aksilikler nedeniyle iptal olduğunu da sözlerine ekledi.

Tuğba Özay’ın bu açıklamasının ardından akıllara 2 yıldır Bergen rolüne hazırlanan Serenay Sarıkaya geldi. Bilindiği gibi Serenay Sarıkaya ‘Acıların Kadını Bergen’ filminde Bergen’e hayat verecek. Filmin 27 Kasım’da vizyona girmesi beklenirken, koronavirüs salgını nedeniyle filmin çekimleri 3 kez ertelenmişti.



Son Güncelleme: 21.09.2020 14:34
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Tuğba ÖzayBergenSerenay Sarıkaya
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