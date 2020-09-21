Tuğba Özay Bergen rolünün 3 yıl önce kendisine teklif edildiğini söyledi

Arabesk müziğin en önemli isimlerinden biri olan31 yıl önce hayatını kaybetmişti. Mersin Altın Çiçek Ödül Töreninde Bergen’e ödül verilirken, ödülü Bergen’in ablası Mukadder Terim aldı. Aynı törende Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü alan3 yıl önce Bergen rolünün kendisine teklif edildiğini ve projede Nihat Altınkaya ile birlikte rol alacaklarını söyledi. Özay projenin bazı aksilikler nedeniyle iptal olduğunu da sözlerine ekledi.

Tuğba Özay’ın bu açıklamasının ardından akıllara 2 yıldır Bergen rolüne hazırlanan Serenay Sarıkaya geldi. Bilindiği gibi Serenay Sarıkaya ‘Acıların Kadını Bergen’ filminde Bergen’e hayat verecek. Filmin 27 Kasım’da vizyona girmesi beklenirken, koronavirüs salgını nedeniyle filmin çekimleri 3 kez ertelenmişti.