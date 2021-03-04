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Tuğba Ekinci’den sevgilisine gönderme! “Ayrılırsak geri vermem”

Şarkıcı Tuğba Ekinci, kısa süre önce pilot sevgilisi Berk Fenercioğlu ile Bebek’te görüntülendi. Sevgilisinin kendisine aldığı yüzükleri sayan şarkıcı daha sonra sevgilisine dönüp, “Ama benden ayrılırsan geri vermem bilesin.” diyerek espri yaptı.

04 Mart 2021 Perşembe 14:09
Tuğba Ekinci’den sevgilisine gönderme! “Ayrılırsak geri vermem”
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Şarkıcı Tuğba Ekinci, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Berk Fenercioğlu ile birlikte görüntülendi. Pilot olan sevgilisi ile maske takmadığı görülen çifte neden maske takmadınız sorusuna “Bende maske yok, takmıyoruz. Sizin baskınızı yemiyorum, istediğiniz kadar baskı yapın" dedi.  Giyimi ile Türkiye gündeminde oldukça konuşulan şarkıcı Tuğba Ekinci koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı gerekçesi ile takipçilerinden tepki almayı ihmal etmedi.  Son olarak Bülent Ersoy'un kürkü hakkında yorum yapan ünlü sanatçı hayvanları seviyorsak, kürklere özendirilmemeli iddialarında bulundu.

 43 yaşındaki şarkıcı sevgilisinin aldığı tektaşları sayarken, 7 taşın önüne tektaş aldığını söyledi. Bir tanede 5 taş aldığını belirten Ekinci sevgilisi için ‘çok bonkör’ ifadesini kullandı.

Tuğba Ekinci daha sonra sevgilisine dönerek ‘benden ayrılırsan geri vermem bilesin’ diyerek espride bulundu.  

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 14:09
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Anahtar Kelimeler:
Tuğba EkincişarkıcıTektaş
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