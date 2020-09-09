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Tuğba Ekinci'den bikinili yaza veda videosu

Paylaşımlarıyla her zaman olay olan 43 yaşındaki şarkıcı Tuğba Ekinci bu sefer bikinili yaza veda videosunu takipçilerinin beğenisine sundu..

09 Eylül 2020 Çarşamba 08:40
Tuğba Ekinci'den bikinili yaza veda videosu
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Sanal alemde ki olaylı paylaşımlarıyla gündeme sık sıkı gelen 43 yaşındaki Tuğba Ekinci yaz tatiline veda etmeye hazırlanıyor.

Ünlü şarkıcı karantina sonrasında çıktığı uzun süreli tatilin keyfini doyasıya çıkarken diğer yandan da hayranlarını ihmal etmedi.

İş ve tatili bir arada yapan Ekinci geçtiğimiz günlerde yeni şarkısının tanıtımını yine sanal alemde kalça videosuyla yapmış ve bazı kesimlerde tarafından tepkiler çekmişti.


Tuğba Ekinci 'nin paylaştığı kalça videosu twitter'da kısa süre içinde TT bile olmuştu.

Yaz tatilinin sonuna gelen güzel şarkıcı Ekinci bu seferde hayranlarının karşısına bikinili yaza veda videosu ile çıktı.

Ekinci'nin paylaştığı bikinili videosu kısa süre içinde binlerce etkileşimi aldı. Ayrıca Ekinci bu paylaşımının altına "Bu ülkeye daha iyisi gelmeyecek. Varsa daha iyisi gösterin” notunuda düşmeyi ihmal etmedi.

VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

 



Son Güncelleme: 09.09.2020 08:40
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Tuğba EkinciTuğba Ekinciden Bikinili Yaza Veda Videosu
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