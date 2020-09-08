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Tuğba Ekinci mini bikinisiyle taş çıkardı: 'Var mı daha iyisi'

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yürekleri ağza getiren Tuğba Ekinci, mini bikisiniyle yine meydan okudu. Ekinci yaptığı paylaşımın altına 'Var mı daha iyisi?' notunu düştü.

08 Eylül 2020 Salı 17:02
Tuğba Ekinci mini bikinisiyle taş çıkardı: 'Var mı daha iyisi'
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Geçtiğimiz günlerde yemek fotoğrafı paylaşan kişilere tepki koyan Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından yaptığı yeni bir paylaşımla da gündem oldu. Ekinci, yemek sofrasını paylaşanlar için ‘’görgüsüz’’ ifadesini kullanmış ancak yalnızca 4 saat sonra mangal etini paylaşmasıyla kafaları karıştırmıştı.


Ekinci şimdilerde mini bikinisiyle aynanın karşısına geçerek sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımın altına; ‘’Bu ülkeye daha iyisi gelmeyecek, var mı daha iyisi.’’ notunu düştü.



Son Güncelleme: 08.09.2020 17:02
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Anahtar Kelimeler:
Tuğba EkinciBikini
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