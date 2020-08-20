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Tuğba Ekinci dar bikinisi ile poz verdi! Sanal alemi salladı

Yeni single çalışması ile müzik listelerine giriş yapmanın keyfini çıkaran ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci ,verdiği dar bikinili pozları ile sanal alemi salladı.

20 Ağustos 2020 Perşembe 23:26
Tuğba Ekinci dar bikinisi ile poz verdi! Sanal alemi salladı
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Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci geçtiğimiz günlerde hayranları ile buluşturduğu yeni şarkısının keyfini çıkarıyor.

43 yaşındaki güzel şarkıcı Ekinci'nin kalça pozu ile tanıttığı son şarkısı müzik listelerinde üst sıralarda yerin aldı.

Single'nın keyfini çıkaran Tuğba Ekinci şu sıralar Bodrum'da tatilin ve mavinin tadını çıkarıyor.

Ünlü şarkıcı Bodrum'da dar bikinisi ile sahille objektiflere takıldı.


Güzel şarkıcı dar ve leopar desenli bikinisi ile verdiği pozları aynı zamanda Instagram hesabından paylaştı.

Ekinci'nin dar bikinisi ile verdiği cesur pozlar dudak uçuklattı.

İşte güzel şarkıcının keyifini çıkardığı tatilinden cesur pozlar

 



Son Güncelleme: 20.08.2020 23:26
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Tuğba Ekinci
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