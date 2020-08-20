Tuğba Ekinci dar bikinisi ile poz verdi! Sanal alemi salladı

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci geçtiğimiz günlerde hayranları ile buluşturduğu yeni şarkısının keyfini çıkarıyor.
43 yaşındaki güzel şarkıcı Ekinci'nin kalça pozu ile tanıttığı son şarkısı müzik listelerinde üst sıralarda yerin aldı.
Single'nın keyfini çıkaran Tuğba Ekinci şu sıralar Bodrum'da tatilin ve mavinin tadını çıkarıyor.
Ünlü şarkıcı Bodrum'da dar bikinisi ile sahille objektiflere takıldı.
Ekinci'nin dar bikinisi ile verdiği cesur pozlar dudak uçuklattı.
İşte güzel şarkıcının keyifini çıkardığı tatilinden cesur pozlar
Son Güncelleme: 20.08.2020 23:26