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Tuğba Ekinci Cem Yılmaz'ı kızdırdı!

Tuğba Ekinci uzun süredir Cem Yılmaz hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve söylemleri ile Cem Yılmaz'ı eleştirmeye devam ediyor. Son olarak Cem Yılmaz için kırmızı turşu diyen sanatçının sözleri Yılmaz'a soruldu.

26 Kasım 2020 Perşembe 02:30
Tuğba Ekinci Cem Yılmaz'ı kızdırdı!
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Tuğba Ekinci, geçtiğimiz aylarda Serenay Sarıkaya ile birlikteliklerini noktalayan ve ardından ismi Saadet Özsırkıntı ile anılan Cem Yılmaz için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Şımartmayın böyle adamları, bu ne hovardalık, yuh bu kızlara gibi söylemlerde bulunmuştu.


Sürekli olarak Cem Yılmaz’a göndermeli ve eleştiren paylaşımlar da bulunan Tuğba Ekinci yine Cem Yılmaz için, her yeri zeki olsa ne olur, dünyada erkek kalmasa gideri yok ve alkolden bakımsız kırmızı turşu olmuş sözlerini kullanmıştı.

Levent’te bulunan evinden çıkan Cem Yılmaz’a Tuğba Ekinci’nin sözleri hatırlatılarak ne düşündüğü soruldu. Soru üzerine sinirlenen Cem Yılmaz kafa salladı ve arabasına binerek oradan ayrıldı.



Son Güncelleme: 26.11.2020 02:30
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Anahtar Kelimeler:
TuğbaekinciCemyılmaz
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