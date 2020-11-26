Tuğba Ekinci Cem Yılmaz'ı kızdırdı!

Tuğba Ekinci, geçtiğimiz aylarda Serenay Sarıkaya ile birlikteliklerini noktalayan ve ardından ismi Saadet Özsırkıntı ile anılan Cem Yılmaz için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Şımartmayın böyle adamları, bu ne hovardalık, yuh bu kızlara gibi söylemlerde bulunmuştu.
Levent’te bulunan evinden çıkan Cem Yılmaz’a Tuğba Ekinci’nin sözleri hatırlatılarak ne düşündüğü soruldu. Soru üzerine sinirlenen Cem Yılmaz kafa salladı ve arabasına binerek oradan ayrıldı.
Son Güncelleme: 26.11.2020 02:30