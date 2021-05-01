Tuba Ünsal'dan hastalığı hakkında açıklamalar

Pandemi sürecinden herkes gibi çok etkilenen Tuba Ünsal geçtiğimiz günlerde kızı ile beraber objektiflere takıldı. Bir kitapçıdan alışveriş yapan anne kız tam kapanma sürecini evde kitap okuyarak geçireceklerini söyledi. Muhabirler tarafından yöneltilen sorulan dahilinde hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Hastalığının tedavisi için yurt dışına gitmesi gerektiğini fakat geçtiğimiz günlerde Avusturya’ya giden uçağı kaçırdığını söyledi. İstanbul’da kalan Ünsal, ‘’Avusturya’ya gideceğim ve orda bulunan klinikte tedavi göreceğim’’ diyerek soruları yanıtladı.

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Neslihan Atagül ile aynı hastalığa yakalandığını söyledi. Geçirgen bağırsak sendromu hastalığına tutulduğunu ve en kısa zamanda yurt dışına giderek tedavi görmesi gerektiğini söyleyen Tuba Ünsal, ‘’ Sağlık sorunlarım nedeniyle birçok merkezlere ve kuruluşlara gidiyorum yardım alabilmek adına fakat son zaman da çıkan geçirgen bağırsak sendromu hastalığımdan ötürü çok fazla ağrılarım oluyor. Aldığım uçak biletini yakmak zorunda kaldım hastalığım için tedavi görmek amacıyla gideceğim Avusturya’ya gidemedim vardır bunda da hayır diyerek en kısa zaman da gideceğim. Aksilikler peşimi bırakmıyor ya korona acıkıyor, ya uçak kaçırıyorum ya da pasaport sorunu yaşıyorum. Hastalığımdan dolayı sürekli yediklerime dikkat etmem gerekiyor diyetle hayatıma devam ediyorum bu hastalık öldürmüyor ama süründürüyor’’ diyerek açıklamalarda bulundu.