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Tuba Ünsal ile Yusuf Aydın'ın ilişkisi belgelendi

Tuba Ünsal ve Yusuf Aydın’ın özenle gizledikleri aşkları ilk defa belgelendi. Çift, kaldıkları otelin iskelesinde romantik anlar yaşarken objektiflere takıldı. İşte Tuba Ünsal ile Yusuf Aydın’ın aşklarının belgesi…

30 Mayıs 2021 Pazar 00:26
Tuba Ünsal ile Yusuf Aydın'ın ilişkisi belgelendi
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Ünsal ile Aydın, geçtiğimiz gün Bodrum’un Torba ilçesinde tatil yaptıkları otelin iskelesinde kameralara takıldı. İlişkilerini gizli tutan ve bu zamana kadar birlikte görüntü vermeyen aşıklar arkadaşları ile tatile çıktı.

Romantik anlar yaşayarak birbirlerine öpücük veren ikilinin o anları objektiflere yansıdı.

Pişti oldular

Güzel oyuncu, geçen sene Eylül ayında Yusuf Aydın’la beraber bir otelde yemek yemişti. İkilinin yemek yediği o gün Ünsal’ın eski sevgilisi Caner Karaloğlu da oraya gitmişti. Yemek sonrası basın mensuplarıyla konuşan Karaloğlu, “Tuba’yı görmedim. Haberim yok” demişti.

 


Son Güncelleme: 30.05.2021 00:26
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Tuba ünsal Ile Yusuf Aydının Ilişkisi BelgelendiTuba Ünsal
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