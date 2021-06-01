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Tuba Büyüküstün'ün plaj tarzı şaşırttı

Oynadığı 'Seferin Kızı' dizisinin final yapmasından sonra İstanbul’a dönen Tuba Büyüküstün, kısa bir molanın ardından yeniden soluğu Bodrum’da aldı.

01 Haziran 2021 Salı 09:59
Tuba Büyüküstün'ün plaj tarzı şaşırttı
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Bodrum’da çekilen dizisi “Sefirin Kızı” dizisinin finalinin ardından  İstanbul’a dönen  burada bir süre kaldıktan sonra soluğu tekrar Bodrum’da aldı.

İstanbul'da kısa bir süre kalarak işlerini halleden oyuncu, soluğu yeniden ünlü tatil bölgesi Bodrum'da aldı. Bodrum’a gelen oyuncu , önceki gün ünlü bir otelin plajında görüntülendi.

BOTLARLA PLAJA GELDİ

Kumsala ayağında botları, üzerinde ceketiyle giden Büyüküstün, plajdaki şezlongların birine uzanıp yeni bir projenin senaryosunu okumaya koyuldu. Bir süre sonra botlarını çıkarıp gölge alanda uzanan ünlü oyuncu, hem senaryoyu inceleyip hem de  uzun süre telefon görüşmesi yaptı. Öte yandan ünlü oyuncunun plaj stili ise oldukça dikkat çekti.

 


Son Güncelleme: 01.06.2021 09:59
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Anahtar Kelimeler:
Tuba BüyüküstünTarzBodrum
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