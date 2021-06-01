Tuba Büyüküstün'ün plaj tarzı şaşırttı

Bodrum’da çekilen dizisi “Sefirin Kızı” dizisinin finalinin ardından İstanbul’a dönen burada bir süre kaldıktan sonra soluğu tekrar Bodrum’da aldı.

İstanbul'da kısa bir süre kalarak işlerini halleden oyuncu, soluğu yeniden ünlü tatil bölgesi Bodrum'da aldı. Bodrum’a gelen oyuncu , önceki gün ünlü bir otelin plajında görüntülendi.

BOTLARLA PLAJA GELDİ

Kumsala ayağında botları, üzerinde ceketiyle giden Büyüküstün, plajdaki şezlongların birine uzanıp yeni bir projenin senaryosunu okumaya koyuldu. Bir süre sonra botlarını çıkarıp gölge alanda uzanan ünlü oyuncu, hem senaryoyu inceleyip hem de uzun süre telefon görüşmesi yaptı. Öte yandan ünlü oyuncunun plaj stili ise oldukça dikkat çekti.