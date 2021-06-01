Tuba Büyüküstün'ün plaj tarzı şaşırttı

Bodrum’da çekilen dizisi “Sefirin Kızı” dizisinin finalinin ardından İstanbul’a dönen burada bir süre kaldıktan sonra soluğu tekrar Bodrum’da aldı.
BOTLARLA PLAJA GELDİ
Kumsala ayağında botları, üzerinde ceketiyle giden Büyüküstün, plajdaki şezlongların birine uzanıp yeni bir projenin senaryosunu okumaya koyuldu. Bir süre sonra botlarını çıkarıp gölge alanda uzanan ünlü oyuncu, hem senaryoyu inceleyip hem de uzun süre telefon görüşmesi yaptı. Öte yandan ünlü oyuncunun plaj stili ise oldukça dikkat çekti.
Son Güncelleme: 01.06.2021 09:59