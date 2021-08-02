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Tuba Büyüküstün'ün korona ile mücadelesi devam ediyor!

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs, bulaşıcı özelliğini varyantlarıyla birlikte devam ettiriyor. Korona virüse yakalanan ünlülerden bir tanesi de Tuba Büyüküstün oldu. Korona virüse yakalanan Tuba Büyüküstün'ün sağlık durumu nasıl? İşte detaylar burada!

02 Ağustos 2021 Pazartesi 21:51
Tuba Büyüküstün'ün korona ile mücadelesi devam ediyor!
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Dünyayı saran Korona Virüs, bulaştırmaya devam ediyor. Korona'ya yakalananlardan biri Tuba Büyüküstün'ün sağlık durumu endişelendiriyor. 

Son olarak Sefirin Kızı dizisinde rol alan Büyüküstün, intenet paylaşımları korkuttu. Hayranları Büyüküstün'ün durumuna endişelendi. 

Birok dizi, sinema ve reklam filmlerinde rol alan güzel oyuncunun sağlık durumu sevenlerini üzdü. Dizi dünyasına Çemberimde Gül Oya ile adını duyurarak giriş yapan oyuncu daha birçok kaliteli yapımda isminden söz ettirdi. 

Sosyal medya üzerinden serum görseli paylaşan Büyüküstün, yeni projesi Another Self için hazırlık yapıyordu. Hastalığa yakalanmasının ardından hemen hastaneye kaldırıldı. 

En son teknede Murat Boz ile aşk yaşadığı iddiaları ise gündemde dolaşan haberlerin arasında yerini aldı. Murat Boz'un dizi çekiyoruz açıklamasının ardından Büyüküstün sessiz kaldı. 


Son Güncelleme: 02.08.2021 21:51
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Anahtar Kelimeler:
Tuba BüyüküstünSefirin KızıKorona Virüs
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