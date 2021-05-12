Tuba Büyüküstün'den veda paylaşamı!

Star TV ekranlarında reyting rekorları kıran Sefirin Kızı dizisine sonradan dahil olan güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, dizinin final yapmasından sosyal medya hesabından izleyicilere ve dizi ekibine teşekkür paylaşımı yaptı.

Büyüküstün yapığı paylaşımında,” Son defa sizinle buluşacağız. Her başlangıc bir sonu beraberinde getirir. Belkide bu yüzdendir yolculuğun nasıl olduğunun önemi. Bu yolda yepyeni tanıştığım, seneler sonra yeniden buluştugum, aynı yağmurun altında ıslandığım herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.