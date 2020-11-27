Tuba Büyüküstün'den Ekin Mert Daymaz ile aralarında çıkan aşk iddialarıyla ilgili açıklama

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün uzun yıllardır aşk yaşadığı işletmeci Umut Evirgen'le olan ilişkisini karantina sürecinde bitirmişti. Son dönemlerde adı, meslektaşı Ekin Mert Daymaz anılan Tuğba Büyüküstün’ün bu ilişkiye vesile olan isim olarak oyuncu Günay Karacaoğlu gelen iddialar arasında. Yakın arkadaş olan Günay Karacoğlu ve Tuba Büyüküstün, 'Gönülçelen' ve '20 Dakika' gibi dizilerde birlikte oynamışlardı.

Uzun süre gündemde kalan aşk haberlerine 38 yaşındaki oyuncu Tuba Büyüküstün tarafından yanıt gecikmedi.

Sosyal medya üzerinden iddialara cevap veren Tuba Büyüküstün aşk iddialarını yalanlayarak kendisine aşkı yakıştıranlara teşekkür ederek bu aralar kendiyle ilişki yaşadığını söyledi.

Adı daha önceleri Hande Erçel, Melisa Döngel ve Eliz Sakuçoğlu gibi ünlü isimlerle aşk yaşayan Ekin Mert Daymaz ise sosyal medyada dolaşan bu iddiara cevap vermedi.

Çocuklarının babası Oyuncu Onur Saylak ile 2017 yılında yollarını ayıran Tuba Büyüküstün, önceleri sosyal medyada eski futbolcu Ali Güneş'i takip etmeye başlamış ve Ali Güneş’in, Tuba Büyüküstün’ün köpeği ile Instagram'da yaptığı paylaşımına, "Yakışıklı korsan" yorumunu yapmıştı. Büyüküstün’den cevap gecikmemişti. Sosyal medyadan takipleşme ve aşk ile çıkan dedikodulara değinmişti.

