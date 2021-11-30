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Trafik kazası geçiren Hadise ile Mehmet Dinçerler, ölümden döndü!

Çeşme tatilinden dönen Hadise ile Mehmet Dinçerler, dönüş yolunda bir trafik kazası geçirdi. Kazada baygınlık geçiren Hadise'nin ve Mehmet Dinçerler'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

30 Kasım 2021 Salı 13:13
Trafik kazası geçiren Hadise ile Mehmet Dinçerler, ölümden döndü!
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Bir süredir iş insanı Mehmet Dinçerler ile bir birliktelik yaşayan ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz gün tatil için sevgilisiyle Çeşme'ye gitti. Çeşme'den İstanbul'a dönmeye karar veren çiftten ise dönüş  yolunda korkutan bir haber geldi. 

Hafta sonu tatili için birkaç gün Çeşme'de bulunan Hadise ve Mehmet Dinçerler, 2-3 gün tatil beldesini gezdikten sonra dönüş yapmaya karar verdi. Mehmet Dinçerler'in kullandığı aracın ön lastiği yola çıktıktan bir süre sonra patladı ve araç Dinçerler'in kontrolünden çıktı.

Aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden Dinçerler, aracı sağa sola çarparak durdururken, o sırada çok korkan Hadise'nin baygınlık geçirdiği öğrenildi. Kazadan hemen sonra olay yerine giden polis ekipleri aracı çekici yardımıyla götürürken çiftin araçtan nasıl sağ çıktıklarına şaşırdı. 

Ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, olay yerinde polislerin işlemlerini tamamlamasından sonra başka araç ile İstanbul'a döndüler.


Son Güncelleme: 30.11.2021 13:13
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Anahtar Kelimeler:
HadiseMehmet DinçerlerÇeşmeTrafik KazasıSağlık Durumu
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