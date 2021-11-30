Trafik kazası geçiren Hadise ile Mehmet Dinçerler, ölümden döndü!

Bir süredir iş insanı Mehmet Dinçerler ile bir birliktelik yaşayan ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz gün tatil için sevgilisiyle Çeşme'ye gitti. Çeşme'den İstanbul'a dönmeye karar veren çiftten ise dönüş yolunda korkutan bir haber geldi.

Hafta sonu tatili için birkaç gün Çeşme'de bulunan Hadise ve Mehmet Dinçerler, 2-3 gün tatil beldesini gezdikten sonra dönüş yapmaya karar verdi. Mehmet Dinçerler'in kullandığı aracın ön lastiği yola çıktıktan bir süre sonra patladı ve araç Dinçerler'in kontrolünden çıktı.

Aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden Dinçerler, aracı sağa sola çarparak durdururken, o sırada çok korkan Hadise'nin baygınlık geçirdiği öğrenildi. Kazadan hemen sonra olay yerine giden polis ekipleri aracı çekici yardımıyla götürürken çiftin araçtan nasıl sağ çıktıklarına şaşırdı.

Ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, olay yerinde polislerin işlemlerini tamamlamasından sonra başka araç ile İstanbul'a döndüler.