Tolgahan Sayışman, İzmir yolunda trafik kazası geçirdi!

Geçtiğimiz hafta iş görüşmesi için bir arkadaşıyla İzmir'e giden ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. Ölümde dönen ünlü oyuncuyu emniyet kemeri kurtardı. Tolgahan Sayışman ve arkadaşının takla atan araçtan yara almadan çıktılar.
EMNİYET KEMERİ HAYAT KURTARDI!
Tolgahan Sayışman ve arkadaşı Tuncay'ı takılı olduğu emniyet kemerleri ve hava hava yastıkları kurtarırken kazadan ciddi yara almadan kurtuldular. Kaza yerine gelen polis ekipleri ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kazaya karışan araçlar yoldan çekilirken ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ile arkadaşı sağlık ekipleri tarafından önce hastaneye kaldırılıp sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra özel bir araçla İstanbul'a doğru yola çıktılar.