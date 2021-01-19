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Tolgahan Sayışman, İzmir yolunda trafik kazası geçirdi!

Tolgahan Sayışman, bir arkadaşıyla birlikte iş görüşmesi için gittiği İzmir'den dönerken trafik kazası geçirdi. Emniyet kemeri sayesinde kazadan yara almadan kurtulan Sayışman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

19 Ocak 2021 Salı 11:27
Tolgahan Sayışman, İzmir yolunda trafik kazası geçirdi!
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Geçtiğimiz hafta iş görüşmesi için bir arkadaşıyla İzmir'e giden ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. Ölümde dönen ünlü oyuncuyu emniyet kemeri kurtardı. Tolgahan Sayışman ve arkadaşının takla atan araçtan yara almadan çıktılar.

İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Yalova civarında meydana gelen kazada aracı kullanana Tolgahan Sayışman'ın arkadaşı Tuncay, önlerinde meydana gelen kazaya karışan araca çarpmamak için otomobili manevra yaptırdı. O sırada Sayışman'ın içinde bulunduğu otomobil araç takla attı.

EMNİYET KEMERİ HAYAT KURTARDI!

Tolgahan Sayışman ve arkadaşı Tuncay'ı takılı olduğu emniyet kemerleri ve hava hava yastıkları kurtarırken kazadan ciddi yara almadan kurtuldular. Kaza yerine gelen polis ekipleri ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kazaya karışan araçlar yoldan çekilirken ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ile arkadaşı sağlık ekipleri tarafından önce hastaneye kaldırılıp sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra özel bir araçla İstanbul'a doğru yola çıktılar.



Son Güncelleme: 19.01.2021 11:27
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Anahtar Kelimeler:
Tolgahan SayışmanTrafik KazasıSağlık Durumu
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