İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel karantinaya alındı!
AB Konseyi Başkanı Charles Michel...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Müge Anlı programında konuşulan Aleyna Çakır dosyasında flaş gelişmeler yaşanıyor! Müge Anlı Aleyna Çakır cinayetini kapattı mı?
Son Dakika
Müge Anlı programında konuşulan Aleyna...

Tolga Karel'den yeni ev paylaşımı! Tır şoförlüğü ile Amerika'da ev aldı!

Türkiye'deki oyunculuk kariyerine nokta koyup ailesi ile birlikte Amerika'da yaşamaya başlayan Tolga Karel, yeni aldığı evi sosyal medya hesabından paylaştı. Tır şoförlüğü yaparak aldığı evi paylaşan Karel'in bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

24 Eylül 2020 Perşembe 19:17
Tolga Karel'den yeni ev paylaşımı! Tır şoförlüğü ile Amerika'da ev aldı!
Takip Et:

Bir zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Tolga Karel, geçtiğimiz yıllarda Türkiye’deki kariyerini noktalayarak Amerika’ya taşınmıştı. Amerika’daki yeni hayatından çok memnun olan Karel, sosyal medya hesabından yeni hayatına dair fotoğraflar paylaşıyor.

Eşi ve çocukları ile Amerika’nın Florida bölgesinde yaşamaya başlayan Tolga Karel, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile birlikte yine gündem oldu. Yeni aldığı evini paylaşan Karel’in evi takipçileri tarafından binlerce beğeni aldı.


Evini paylaşan Tolga Karel fotoğrafın altına hayırlı olması dileğini not olarak ekledi.

Öte yandan Tolga Karel Amerika’da tır şoförlüğü yapıyor. Buna dair birçok paylaşımı takipçilerinin beğenisine sunmayı da ihmal etmiyor.



Son Güncelleme: 24.09.2020 19:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tolga KarelAmerikaYeni Ev
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sharon Stone'dan Robert De Niro'ya övgü! En iyi öpüşen oydu!
Sharon Stone'dan Robert De Niro'ya övgü! En iyi öpüşen oydu!
Fahriye Evcen makyajsız paylaşımlarıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
Fahriye Evcen makyajsız paylaşımlarıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
Zor günler geçiren Harika Avcı kirasını bile ödeyemiyor
Zor günler geçiren Harika Avcı kirasını bile ödeyemiyor
Çeşme'de göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse talihsiz olayla ilgili konuştu
Çeşme'de göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse talihsiz olayla ilgili konuştu
Defile jübilesini yapan Yıldırım Mayruk, gözyaşlarıyla veda etti
Defile jübilesini yapan Yıldırım Mayruk, gözyaşlarıyla veda etti
Demi Rose dekolteli elbisesi ve siyah çantasıyla kombinini takipçilerinin beğenisine sundu
Demi Rose dekolteli elbisesi ve siyah çantasıyla kombinini takipçilerinin beğenisine sundu

Popüler Haberler

Menajerimi Ara Emrah karakterini kim canlandırıyor? Semi Sırtıkkızıl kimdir?
Bir Zamanlar Çukurova Fikret Fekeli karakterini kim canlandırıyor? Furkan Palalı kimdir?
Menajerimi Ara Leyla karakteri kimdir? Pınar Ünsal kimdir, nereli, kaç yaşında?
Yeni Hayat Gökçe kimdir? İpek Filiz Yazıcı kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Esnaf işsizlik maaşı şartları nelerdir? 2020 Esnafa işsizlik maaşı yürürlüğe girdimi?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
İhtiyaç sahiplerine devlet yardımı! Milyonlarca kişiye para yardımı!
Kredi kartı borcu olan kişilere müjdeli haber geldi! Borçlara yapılandırma yapılıyor
Tüvtürk araç muayene yönetmeliği ve #yil tüvtürk araç muayene süreleri
Yağlı saçlara iyi gelen evde hazırlanabilecek doğal ve bitkisel çözümler 2020
Kredi kartı borç ve esktre erteleme nasıl yapılır?
Rise of Empires: Ottoman dizisi konusu ve oyuncuları - Netflix Rise of Empires: Ottoman belgesel dizisi ne zaman yayınlanacak?
Adalet Bakanlığı ve CTE Başvuru Formları Ek1, Ek2 ve Ek3 Kılavuzları
Kuaförüm Sensin 22 Ağustos puan durumu ve günün birincisi
Kredi kartı hesap kesim tarihi bankaya gitmeden değiştirme işlemi nasıl yapılır?
Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır? 2020
Bugün gram altın ne kadar oldu? 24 Eylül 2020 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Asgari geçim indirimi neye göre hesaplanır? 2020 Agi hangi durumlarda verilmez?
Ziraat Bankası'ndan vatandaşlara 10.000 TL kredi müjdesi geldi!
Alevlerin Ardında Komiser Taner kimdir? Fatih Çetintaş rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Torun bakım maaşı miktarı ve başvuru şartları 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.