Tolga Karel'den yeni ev paylaşımı! Tır şoförlüğü ile Amerika'da ev aldı!

Bir zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Tolga Karel, geçtiğimiz yıllarda Türkiye’deki kariyerini noktalayarak Amerika’ya taşınmıştı. Amerika’daki yeni hayatından çok memnun olan Karel, sosyal medya hesabından yeni hayatına dair fotoğraflar paylaşıyor.

Eşi ve çocukları ile Amerika’nın Florida bölgesinde yaşamaya başlayan Tolga Karel, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile birlikte yine gündem oldu. Yeni aldığı evini paylaşan Karel’in evi takipçileri tarafından binlerce beğeni aldı.

Evini paylaşan Tolga Karel fotoğrafın altına hayırlı olması dileğini not olarak ekledi.

Öte yandan Tolga Karel Amerika’da tır şoförlüğü yapıyor. Buna dair birçok paylaşımı takipçilerinin beğenisine sunmayı da ihmal etmiyor.