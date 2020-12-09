Tolga Karel'den Sermiyan Midyat'a

Yaprak Dökümü adlı diziyle adını tüm Türkiye’ye duyuran Tolga Karel, iki yıl önce Amerika’ya yerleşmiş ve tır şoförlüğü yapmaya başlamıştı. Tolga Karel, Türkiye’den uzaklaşsa da sosyal medya açıklamalarıyla gündem olmaya devem ediyor.

Karel, son olarak sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Sermiyn Midyat hakkında sert eleştirilerde bulundu. Karel, Sermiyan Midyat hakkında şu ifadeleri kullandı;

“S....n gitsin. Yaranmak için ne yapacağını şaşırmış. Türkiye’de kadın dövdün geziyorsun gel onu ABD’de yap bakalım nerenden ne alıyorlar!”

Tolga Karel’in sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım kısa süre içerisinde gündem oldu. Sermiyan Midyat ise konula ilgili henüz bir açıklama yapmadı.