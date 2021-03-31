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TikTok fenomeni Özgür Balakar kimdir, kaç yaşındadır?

TikTok’ta yayınladığı içeriklerle fenomen olan Özgür Balakar, bu kez Demet Akalın’ın kızı Hira’nın kendisine 7000 TL göndermesiyle gündeme geldi. Durumu öğrenen Demet Akalın küplere binerken, Özgür Balakar’ın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Özgür Balakar kimdir, kaç yaşındadır? İşte Özgür Balakar ile ilgili bilgiler...

31 Mart 2021 Çarşamba 17:39
TikTok fenomeni Özgür Balakar kimdir, kaç yaşındadır?
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TikTok’ta paylaşım yapan ve oldukça ilgi gören Özgür Balakar, bir kez daha gündeme geldi. Demet Akalın’ın kızının Özgür Balakar’ın yaptığı bir yayına 7000 TL göndermesi, gündeme bomba gibi düştü. Haberi duyan Demet Akalın oldukça sinirlenirken, TikTok fenomeni Özgür Balakar, gündemin ilk sırasına oturdu. Bu olayın ardından vatandaşlar, Özgür Balakar hakkında intenet üzerinden araştırmalar yapmaya başladı. Özgür Balakar’ın hayatını merak eden vatandaşlar, Özgür Balakar kimdir, kaç yaşındadır sorusunun cevabını arıyor. İşte detaylar...

Özgür Balakar hakkında bilgiler

TikTok’ta paylaşım yapan ve paylaşımları yoğun ilgiye uğrayan Özgür Balakar, 10 Haziran 1998 tarihinde hayata gözlerini açtı. Kocaeli’nde hayata gözlerini açan Özgür Balakar, çektiği playback, dans ve ağır çekim videolarıyla TikTok’ta bir hayli geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

Bu çıkışıyla bir üniversite tarafından ‘Yılın en iyi kadın içerik üreticisi’ seçilen Özgür Balakar, gündemde kendine yer bulmaya devam ediyor.



Son Güncelleme: 31.03.2021 17:39
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Anahtar Kelimeler:
TikToközgür BalakarDemet Akalın
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