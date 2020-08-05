Ticaret Bakanlığı'ndan ünlü isimlere reklam cezası

Aralarında Seda Sayan, Şeyma Subaşı, Seren Serengil, Seray Sever, Ebru Akel, Seda Akgül gibi isimlerin olduğu ünlülerin tanıtımını yaptığı ‘No Attack’ isimli bir ürünün koronadan koruyucu özelliği olduğu ,hastalığa yakalanınca iyileştirdiği izlenimine sebep oldukları için para cezası kesilmiş ayrıca. Ürünü üreten firmaya da ceza verildi.

Ceza olarak tüm adı geçen ünlülere ayrı ayrı 104 bin 781’er TL idari para cezası kesildi.

Ticaret Bakanlığı Ticaret Kurulu Başkanlığı’nca ürün reklamı yapan ünlü kişiler ile ilgili alınan gerekçeli karar Resmi Gazete’de yayımlandı..

Resmi Gazetede yayınlanan bildiriye göre yapılan bu tarz ürünlerde izin alınması gerektiği ve bu tarz beyanlarda bilimsel olarak doğruluğu ispat edilmesi gerektiği ve ispat dilemeyen bu ürünlerin bu tarz beyanlar ile satılması tüketiciyi yanıltıp aldattığı belirlenmiştir.