Tarkan Filmlerinin Goşa'sı Eva Bender'in son hali şaşırttı!

Herkesin bildiği Tarkan filmlerinin Goşa’sı Eva Bender hakkında bazıları intihar ettiğini bazıları da yaşadığını düşünüyor. Fakat bu konu hakkında kesin bir bilgiye sahip değiliz. Tarkan filmlerinin en dikkat çeken kadın oyuncularından olan Eva, başarısı ve güzelliğiyle oldukça beğeni topluyordu. 1972’de gösterime giren Tarkan Altın Madalyon’un çok konuşuluyor olmasının sebebi ise Eva Bender’in hala yaşayıp yaşamadığı olmuştu.

Eva Bender’in öldüğü iddia edilse de yaşadığı iddiası ağır basmaktadır. Eva Bender gençliğinde olduğu gibi ilerleyen yaşlarında da güzelliğini koruyan bir kadın. Başta Eva Bender olmak üzere yıllar içinde Yeşilcam ünlülerinin değişimi…

Eva Bender

Müjde Ar

Zeynep Değirmencioğlu

Serpil Örümcer