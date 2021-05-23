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Tarkan 1 milyon 250 bin TL’lik teklifi kabul etmedi!

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda sahneleri özlediğini sıklıkla belirten Tarkan’a Özbekistan’da düzenlenecek özel bir sahneye çıkması için 1 milyon 250 bin TL teklif geldi. Devamı haberimizde…

23 Mayıs 2021 Pazar 17:11
Tarkan 1 milyon 250 bin TL’lik teklifi kabul etmedi!
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Megastar içinde bulunduğumuz pandemi sebebiyle bu teklifi geri çevirdi. Pandemi süresini Almanya’da ailesiyle birlikte geçirdiğini belirten Tarkan, hayatın eski düzene dönmeden bu gibi anlaşmalara olumlu yanaşmayacağını belirtti.

Yıldız Tilbe’nin isteğini geri çevirdi”

Geçtiğimiz günlerde pandemi sebebiyle zor zamanlar geçiren sanat dünyası için sosyal medyada başlayan meydan okumaya ‘Kış Güneşi şarkısını seslendirmesiyle katılan Yıldız Tilbe sonrasında pası Tarkan’a attığını söylemişti.

Ancak Tarkan konuya ilişkin;”Yıldız’ım sen benim kıymetlimsin, seni çok seviyorum ve seni geri çevirmek istemem ancak bu challenge’ın nasıl bir amaca hizmet ettiğini pek anlamış değilim doğrusu ve içimden de bir parçası olmak da gelmedi ne yalan söyleyeyim. O yüzden sen pası benden geri al, bir başkasına atıver.” diyerek Yıldız Tilbe’yi geri çevirmişti.

Olayın ardından Megastar Tarkan’a “Teşekkür ederim” şeklinde yanıt veren Tilbe, pası bu sefer de şarkıcı Gülşen’e attı.


Son Güncelleme: 23.05.2021 17:11
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Anahtar Kelimeler:
TarkanYıldızTilbeİnstagramMegastar
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